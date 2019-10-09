سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي يمثلان الأهلي في حفل قرعة دوري أبطال إفريقيا

يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حفل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا الذي يقام مساء اليوم الأربعاء، والذي يقيمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



ويحضر سيد عبدالحفيظ ومعه سمير عدلي، المدير الإداري لقطاع الكرة، القرعة حيث سيتم وضع الأهلي في التصنيف الأول طبقًا لنتائجه وما تم الإعلان عنه مؤخرًا.



وصعد الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وجاء التصنيف على النحو الآتي:



التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي.



التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - الزمالك أو جينيراسيون فوت.



التصنيف الثالث: زيسكو يونايتد الزامبي - اتحاد العاصمة الجزائري - فيتا كلوب - الهلال السوداني.



التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنجولي - بيترو أتلتيكو - شبيبة القبائل الجزائري - بلاتينيوم الزيمبابوي.