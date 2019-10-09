الداخلية توجه رسالة للمواطنين بعد شائعة وقوع انفجارات في القاهرة

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما بثته احدى القنوات المعادية للدولة المصرية حول وقع انفجارات في مناطق متفرقة بالقاهرة.



وأكد المصدر أن تلك القنوات هدفها اثارة البلبلة والفوضى فى بلادنا ليس أكثر ، وأنه لا توجد أية انفجارات كما تردد ، وأن هناك حالة من الهدوء في كافة المناطق.



وناشد المصدر المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فى نشر وتداول المعلومات المغلوطة التى هدفها إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.