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محافظات

وسام المحافظة لأسرة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط السابق

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه أسرة الشهيد الراحل اللواء "جمال شكر" مدير أمن أسيوط السابق والذى توفى في حادث سير أثناء مروره على بعض الأكمنة الأمنية بالمحافظة في شهر مايو الماضي وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وأشقاء الشهيد.

ومنح المحافظ - خلال اللقاء – أشقاء الشهيد اللواء "جمال شكر" وسام المحافظة تقديرًا لدور الفقيد الراحل وتأديته لمهام عمله وواجبه الوطني فضلًا عن حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة ودوره البارز في مبادرة " أسيوط بلا ثأر" وانهاء الخصومات الثأرية بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان مشيرًا إلى وضع اسم الشهيد بالنصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة والذى يجرى انشاؤه ليسجل به جميع أسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة أوجه الدعم لجميع أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل علي توفيرها مؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية أسر الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ أسيوط بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء لتلبية كافة طلباتهم تقديرًا منه لما قدموه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتفانيهم فى عملهم.
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