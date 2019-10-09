هنا نصلي معا.. مطار سانت كاترين يستعد لاستقبال مؤتمر السياحة الدينية

أنهت الشركة المصرية للمطارات استعداداتها لاستقبال المؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان " تحت شعار "هنا نصلي معا"، والمقرر إقامته بمدينة سانت كاترين من 10 وحتى ١٢ أكتوبر الجارى.



صرح الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن هذا الحدث يأتى تزامنًا مع أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتي شملت رفع كفاءة الممر الرئيسى والترمك والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين و ساحة انتظار السيارات بالإضافة إلى زيادة مجموعات العمل بالمطار لتقديم وتسهيل كافة إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى الملتقى والذى يأتى وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصرى فى تقديم كافة أوجه الدعم للوفود المشاركة والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان.



ويشهد مطار سانت كاترين استقبال العديد من رحلات الطيران الشارتر التي تضم أفواج سياحية من مختلف أنحاء العالم لما تمتلكه سانت كاترين من مقومات طبيعية وتاريخية ودينية تجعلها من المقاصد السياحية المصرية الهامة.