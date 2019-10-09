ضبط سيدة وشاب جمعا ربع مليون جنيه من مواطنين في الغربية بزعم توظيفهم

تهامهما بالنصب وجمع أموال قدرها ربع مليون من مواطنين مقابل توظيفهم في مؤسسات حكومية بنطاق قري مركز طنطا وذلك فى إطار توجيهات وزارة الداخلية لمواجهه الخارجين على القانون والحد من قضايا النصب والتوظيف الأموال العامة .



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود 4 بلاغات ضد المدعوه "سهير .ص.ح " 43 سنة بدون عمل ومقيمة كفرة الصول دائرة قسم ثان طنطا والسابق اتهامها فى القضية رقم ٢٠٠٧/١٦٩٦٣جنح ثان طنطا [ايصال امانه] والمحكوم عليها في (٣)قضايا( تبديد- ايصال امانه) لقيامها بالنصب والاحتيال على المجنى عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ اجماليها (٥٥٠٠ ) ألف جنيه مقابل تعيينهم ببعض الجهات الحكومية منها(قطاع البترول_والكهرباء) وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية إليهم.



*كما تبلغ للقسم من المدعو"محمد.ع .ا " 27 سنة حاصل على ليسانس لغه عربيه ومقيم محلة مرحوم مركز طنطا بقيام المدعو "بكر .ا .ع " سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية ومقيم قحافة دائرة قسم ثان طنطا وواخر بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ مائتان الف جنيه مقابل تعيينه وزوجته باحد المعاهد الأزهرية بالغربية وعدم التزامهما بذلك ورفضها رد المبلغ المالى إليه.

كما تبين تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه بالمديرية إلى صحة وحقيقة الوقائع على النحو الوارد بالبلاغات وقيام المتهمان سالفة الذكر بممارسة نشاط واسع فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرتهم على تعيينهم ببعض الجهات الحكومية .



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان سالفة الذكر وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهم للوقائع المشار إليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠١٩/٢٧٤٦٩جنح مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين .



تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سيدة وشاب لا