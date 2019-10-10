نائب يطالب بزيادة التبادل التجارى بين مصر وقبرص واليونان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن علاقة مصر بقبرص واليونان مهمة جدا كدول البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه مطلوب تنمية هذه العلاقات اقتصاديا وعسكريا.





وأشار النائب ياسر عمر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن توطيد علاقتنا بقبرص واليونان أمر أساسى جدا بالنسبة إلينا، مؤكدا ضرورة زيادة التبادل التجارى بين هذه الدول في الفترة المقبلة.





وكان أعرب نيكوس اناستاسيادس، الرئيس القبرصي، عن رغبة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان في توسيع التعاون المشترك واستمرار الحوار بينها.





وأكد أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان، أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار في البلدان الثلاثة عبر توقيع عدد من الاتفاقات.





وأوضح الرئيس القبرصي، أنه تمت مناقشة التقدم الذي حدث في آلية التعاون الثلاثي خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والبيئة، معربا عن رغبته في مزيد من التعاون على صعيد مجال استغلال الغاز الطبيعي.





وأشار إلى أن مواطني البلدان الثلاثة يتعاونون في إطار برنامج العودة الي الجذور، موضحا أنه تمت مناقشة العديد من قضايا المنطقة وأكدوا ضرورة الحفاظ علي أمن واستقرار سوريا وليبيا وإقامة دولة فلسطينية.