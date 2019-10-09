أنقذي شبابك بعد سن الثلاثين.. 8 زيوت طبيعية تحمى من تجاعيد البشرة عند استخدامها يوميا .. و3 وصفات تمنع ظهورها نهائيا وتزيد من جمال ونضارة الوجه

- استخدام هذه الزيوت يغذى البشرة ويمنع التجاعيد

- وصفة زبدة الكاكاو لعلاج التجاعيد

- وصفة زيت الورد لعلاج التجاعيد





2 ملعقة طعام زبدة الكاكاو

1 ملعقة طعام زيت زيتون بكر

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند



طريقة الاستخدام:



- خذ بعض زبدة الكاكاو وأضف زيت الزيتون إليها على نار هادئة.

- أضف بعد ذلك زيت جوز الهند وامزج جميع المكونات جيدًا.

- انقل المقلاة بعيدا عن النار واتركها تبرد.

- بمجرد أن يبرد انقل الخليط إلى وعاء زجاجي واحفظه في مكان بارد وجاف لاستخدامه مرة أخرى.

- يمكنك تطبيق كريم الليل هذا قبل النوم، سيبقى البشرة رطبة طوال الليل.

- الاستخدام المتكرر لهذا الكريم سيساعدك على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيق.



وصفة حليب جوز الهند لعلاج التجاعيد



الترطيب من اهم الاشياء التى تساعد فى الحصول على بشرة جميلة ناعمة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يزيد من الأحماض الدهنية الصحية، التي تخترق اعماق خلايا الجلد وتوفر لها الترطيب الكافى مما يحميها من التجاعيد.



ووفقا لما ذكره موقع "beautifulhameshablog " فإن حليب جوز الهند غني بفيتامين C و E، وهما مضادات اكسدة قوية تحمي البشرة من الجفاف والشيخوخة المبكرة وزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد.



مكونات وصفة حليب جوز الهند للتجاعيد:



حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة زيت الزيتون



طريقة عمل وصفة حليب جوز الهند للتجاعيد:



- اخلطي حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ضعي الخليط على الوجه ودلكيه برفق.

- اتركيه بضع دقائق قبل الغسيل بالماء العذب، وكررى بانتظام.



علاج تجاعيد البشرة بزيت الورد



فوائد زيت الورد للبشرة متعددة وكثيرة، حيث إنه يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد الجلد، وبالتالى يخلص البشرة من التشقق، كما يساهم أيضا فى معالجة الجفاف، وعلامات التقدم في السن، كما يعتبر زيت الورد من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج حب الشباب، وتجديد خلايا الجلد، كما أنه يمنح الجسم الرائحة العطرة، ويوحد لون البشرة.



يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه من خلال إضافة قطرتين من زيت الزيتون مع زيت الورد، وخلطهما مع بعضهما ثم دهن وجهك بهما لمدة 5 دقائق، وبعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

تعد التجاعيد من أخطر المشكلات التى تتعرض لها المرأة بداية من سن الثلاثين وفى بعض الاحيان قد تبدأ من سن اقل من ذلك بسبب التعرض لبعض العوامل البيئية او اتباع بعض العادات الخاطئة والاصابة ببعض المشكلات الصحية التى تؤثر على البشرة.وتظهر التجاعيد عندما تصبح البشرة جافة وتفتقر للعناصر الرئيسية المغذية لها لذلك تعد الزيوت الطبيعية هى افضل علاج لمشاكل البشرة الجافة اوالتى تعانى من ظهور التجاعيد المبكرةوعرض موقع " medicalnewstoday" افضل الزيوت الطبيعية التى يمكن استخدامها لعلاج مشاكل البشرة الجافة والتجاعيد، وهى: زيت الليمون ، وزيت خشب الصندل، وزيت عشبة حكيم او كلارى حكيم ، وزيت الرمان ، وزيت بذور الجزر، وزيت اللافندر ، وزيت الروز مارى ، وزيت اللبان.يتسبب استخدام مستحضرات التجميل الصناعية لعلاج هذه المشكلة فى ظهور مجموعة أخرى من المشاكل بالوجه والبشرة لذا تفضل كثير من النساء اللجوء لاستخدام الوصفات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة لكنها لاتأتى دائما بالنتائج المرغوب فيها خلال وقت قصير.