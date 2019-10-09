شاهد.. سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي يحضران قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي جرت بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.



وحضر عبدالحفيظ وعدلي، مندوبين عن النادي الأهلي، في مراسم القرعة.



وشهدت مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا حضورا مكثفا من رجال الإعلام، بالإضافة إلى مندوبي الفرق التي نجحت في تخطي دور الـ32 من البطولة والتأهل لدور المجموعات.