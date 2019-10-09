ارتفع في بنك واحد.. سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الأربعاء 9-10-2019

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك استقرارا خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وسجل سعر الدولار وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء



سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا عن سعره أمس، وفي بنك عودة 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي بنك ايران للتنمية ارتفع قرشا عن تعاملات الصباح ليصبح 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي



وبلغ صرف الدولار في :"البنك المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، الأهلي الكويتي، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول" 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني بمصر والبنك الأهلي المصري 116.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.