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محافظات

محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:18 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
طالب اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جميع الجهات المعنية بتكثيف متابعة وتوعية وتوجيه المواطنين للإسراع بالتقدم لإنهاء إجراءات التقنين، للاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة لهم.

وفي هذا الصدد قام اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالمتابعة بمركز يوسف الصديق للتأكيد على المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين خلال الفترات الزمنية المحددة لذلك.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب المواطنين الجادين في إطار من القانون، مع مراعاة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم تبعًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أيدي المتقاعسين عن أداء الأعمال المنوطة بهم تجاه حق الشعب، وأنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة من المتخاذلين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
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