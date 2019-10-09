محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

طالب اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جميع الجهات المعنية بتكثيف متابعة وتوعية وتوجيه المواطنين للإسراع بالتقدم لإنهاء إجراءات التقنين، للاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة لهم.





وفي هذا الصدد قام اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالمتابعة بمركز يوسف الصديق للتأكيد على المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين خلال الفترات الزمنية المحددة لذلك.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب المواطنين الجادين في إطار من القانون، مع مراعاة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم تبعًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.



