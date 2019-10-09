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وزير الإسكان يكشف تفاصيل خطة لإنتاج 1.7 مليون متر مكعب يوميا من المياه.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:56 م
معالجة المياه
معالجة المياه
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عمرو ممدوح
قال وزير الإسكان، إنه عرض بمجلس النواب خطة لتعظيم الاستفادة من المياه، وذلك من خلال توفير مصادر جديدة ، وتقليل الفاقد، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن مصر كانت تنتج 80 ألف متر مكعب يوميا من المياه، ووصل الإنتاج في 2019 إلى 800 ألف متر مكعب يوميا.

وأكد وزير الإسكان، أنه في نهاية عام 2022 سيصل الإنتاج اليومي للمياه 1.7 مليون متر مكعب.

وأوضح أن هناك خطة لترشيد المياه، وتحلية مياه البحر، منذ عام 2014، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات كلفت الدولة مليارات الجنيهات، مؤكدا أنه سيتم العمل على إعادة استخدام المياه من جديد من خلال المعالجة الثلاثية.

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