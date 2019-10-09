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أخبار البلد

رئيس التلفزيون الأسبق : البرامج المتخصصة اختفت من الفضائيات المصرية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:54 م
الدكتور سامى الشريف،
الدكتور سامى الشريف،
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حمادة خطاب
قال الدكتور سامى الشريف، الرئيس الأسبق لإتحاد الإذاعة والتلفزيون ، أن التلفزيون المصرى قديمًا كان له إهتمامات بالعديد من فئات المجتمع منها على سبيل المثال "برنامج سر الأرض" الذى كان يقدم العديد من الإرشادات للفلاح المصرى ، وكان يصل لكل بيت مصرى ، ولكن مع ظهور الفضائيات أصبح هناك إختفاء كامل فى العديد من البرامج المتخصصة وهو ما ضعف من مشاهدة تلك الفئات للفضائيات .

وأضاف الشريف فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن هناك العديد من الفئات تحتاج لبرامج توعية وتسليط الضوء على مجهودتهم ومنهم العاملون فى مجال السياحة، والزراعة، وغيرها من البرامج التى تهتم بالحرف الصغيرة ، كما يحتاج المشاهد للبرامج الطبية التى تقدم خدمة طبية بعيد عن البرامج مدفوعة الأجر، موضحًا ان هناك العديد من الفئات فى المجتمع لم يجدوا من يتحدث عنهم فى مجال الإعلام .

وطالب أستاذ الإعلام كافة الفضائايات فى البحث عن تقديم برامج منوعة بعيد عن القالب الواحد التى قد تصل بالمشاهد المصرى للبحث عن القنوات البديلة بحثًا منهم عن التغيير ، مشيرًا ان المشاهد المصرى زكى ويستطيع التمييز بين الإعلام الجيد والإعلام الذى لا يقدم جديد .
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