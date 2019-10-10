الجزائر تفتح النار على تركيا: نرفض المساس بسيادة سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة دانت فيه العدوان التركي الغاشم على سوريا، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.





وقالت الخارجية الجزائرية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الجزائر تؤكد حرصها على سيادة وسلامة الأراضي السورية، ونتضامن مع سوريا جراء العدوان التركي العسكري على شمالها".





وتابع البيان: "نرفض رفضا قاطعا المساس بسيادة الدول في جميع الظروف".





وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.



