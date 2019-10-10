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أخبار العالم

دماء على الصليب.. ميليشيات الجيش التركي ترتكب مذابح بكنائس سوريا ..صور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
إحدى الكنائس السورية
إحدى الكنائس السورية بعد تخريبها من قبل مليشيات تركية
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أحمد قاسم
نشرت الصفحة الرسمية لمركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مجموعة صور توثق عددًا من المجازر التي ارتكبتها ميليشيات الجيش التركي في كنائس سورية بعد اجتياحها شمال شرق البلاد تحت اسم عملية "نبع السلاك".

وقالت "قسد" عبر صفحتها على "تويتر"، إن المليشيات المعروفة باسم "الجيش المحمدي"، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الأبطال"، أمس الأربعاء، هي من ارتكبت مذابح التطهير العرقي داخل سوريا. 

يذكر أن هذا الهجوم هو الثالث الذي تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا، اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.
دماء على الصليب.. ميليشيات الجيش التركي ترتكب مذابح بكنائس سوريا ..صور
دماء على الصليب.. ميليشيات الجيش التركي ترتكب مذابح بكنائس سوريا ..صور
دماء على الصليب.. ميليشيات الجيش التركي ترتكب مذابح بكنائس سوريا ..صور
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