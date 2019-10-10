زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

حرصت خيرية علي، زوجة المطرب خالد سليم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" stories جديدة لها برفقة زوجها خلال حضورهما عيد ميلاد الفنان عمرو دياب.



وخطفت زوجة خالد سليم الأنظار فى عيد الميلاد بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت قصيرا تميز بألوانه المتداخلة، ونسقت معه بلوزة بيضاء مصنوعة من قماش الدانتيل، وقد كشفت البلوزة عن جزء من بطنها.



وانتعلت خيرية علي حذاءً أنيقا بكعب عالٍ باللون الفضى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكساج الجذابة، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات أنيقة.