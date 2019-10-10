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مرأة

بإطلالة عصرية.. ريهام أيمن تتألق في باريس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة ريهام أيمن ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من باريس.

وظهرت بها بجاكيت جلد باللون الأسود وبأكمام طويلة، وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح ممزق من الركبة، وحملت حقيبة باللون الجملى، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء وأحمر شفاه باللون الأحمر، الذى يناسب إطلالتها.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.
بإطلالة عصرية.. ريهام أيمن تتألق في باريس
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