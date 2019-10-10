بإطلالة عصرية.. ريهام أيمن تتألق في باريس

نشرت الفنانة ريهام أيمن ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من باريس.



وظهرت بها بجاكيت جلد باللون الأسود وبأكمام طويلة، وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح ممزق من الركبة، وحملت حقيبة باللون الجملى، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء وأحمر شفاه باللون الأحمر، الذى يناسب إطلالتها.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.