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محافظات

تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. افتتاح أول مدرسة صناعية عسكرية بالإسكندرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:29 م
أول مدرسة صناعية
أول مدرسة صناعية عسكرية بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
افتتح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أول مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة يتم تحويلها إلى مدرسة ثانوية صناعية عسكرية، وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر. 

وقال نائب محافظ الإسكندرية إن المدرسة تعد السابقة الأولى في الاسكندرية وتجربة يجب أن تعمم لا سيما أنها تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم الفني. 

وأشار إلى أن التعليم الفني هو مستقبل الصناعة والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلا: "تحويل المدرسة الفنية إلى العسكرية يساهم في توعية الطلاب بدور قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب". 

وأضاف نائب المحافظ، أن تلك النوعية من المدارس ستضفى روح الانضباط لسير العملية التعليمية وسلوكيات بعض الطلاب أثناء دراستهم، لإحترام البيئة التي يعيشون فيها وعلى رأسها المدرسة.
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. افتتاح أول مدرسة صناعية عسكرية بالإسكندرية
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. افتتاح أول مدرسة صناعية عسكرية بالإسكندرية
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