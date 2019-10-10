بدون ميكب.. ساندي تودع الصيف على الشاطئ.. والجمهور: يا بخت الجونة

ولم تضع ساندي الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي الذي يعكس تألقها، وكان شعرها الاسود مبلل، واليكم الصورة التى توضح التفاصيل..





شاركت المطربة ساندي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى الجونة، بإطلالة جريئة وعلقت على الصورة قائلة "صباح التفائل و الرضا ❤️ افكاركم السلبيه لازم هتلف و ترجعلكم كل واحد فينا بيبني حياته بقناعاته ما تفكروش غير في هدفكم و سيبوها علي ربنا هتمشي".وظهرت ساندي بـ مايوه على شاطئ البحر ومودعة للصيف، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بنظارة شمس لإكمال إطلالتها، وعلق أحد المتابعين قائلاً "يابخت الجونه 😂❤️".