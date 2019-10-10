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مرأة

بدون ميكب.. ساندي تودع الصيف على الشاطئ.. والجمهور: يا بخت الجونة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت المطربة ساندي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى الجونة، بإطلالة جريئة وعلقت على الصورة قائلة "صباح التفائل و الرضا ❤️ افكاركم السلبيه لازم هتلف و ترجعلكم كل واحد فينا بيبني حياته بقناعاته ما تفكروش غير في هدفكم و سيبوها علي ربنا هتمشي".

وظهرت ساندي بـ مايوه على شاطئ البحر ومودعة للصيف، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بنظارة شمس لإكمال إطلالتها، وعلق أحد المتابعين قائلاً "يابخت الجونه 😂❤️".

ولم تضع ساندي الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي الذي يعكس تألقها، وكان شعرها الاسود مبلل، واليكم الصورة التى توضح التفاصيل..

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