كيفية حساب زكاة المال على العقارات؟.. تعرف على أحكامها وضوابطها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن امتلاك عقار غير موجب للزكاة، فإخراج الزكاة يكون على الأقوات والثمار والنقد والتجارة.



وأضاف علي جمعة خلال إجابته على أسئلة المصلين في إحدى الدروس الدينية بمسجد فاضل، أما العقارات وأراضي البناء والسيارات والألماظ والماس لأنها ليست من الأموال الزكوية.



كيفية حساب زكاة العقارات

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية إن العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا.. والزكاة فيما تدره من دخل إن بلغ نصابًا وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21) وحال عليه الحول ففيه ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء.



وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية قائلة: أما إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.. أما إن كانت هذه الأرض معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.



زكاة العقارات المعدة للاستثمار

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، إن العقار المعد للمنفعة الشخصية كزواج الأبناء أو العيش فيه ليس عليه زكاة مال.



وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال رده على أسئلة المشاهدين عبر البث المباشر: "أما إذا كان العقار معدا للاستثمار كأن يشتري الشخص شقة أو اثنين بغرض التجارة والمكسب، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% عن إجمالي المبلغ بعد البيع".



وتابع الشيخ محمود شلبي: "زكاة المال تطهر من الذنوب وتمحوها وتطرح البركة في المال رغم أنها حق من حقوق الله عليك لإعطائها للفقير".



زكاة العقارات التمليك والمؤجرة

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الدعوة بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل توجد زكاة على الممتلكات من العقارات وهي مؤجرة وكم قدرها؟".



وقال مجدي عاشور، إن امتلاك العقار بغرض الاستثمار تكون الزكاة عليه واجبه، وبالتحديد على المبلغ الذي يأخذه المالك عند بيع العقار بـ 2.5 % من هذا المبلغ الذي استلمه المالك عند البيع.



وأوضح أمين الفتوى، أن امتلاك العقارات وتأجيرها بعد ذلك، تكون الزكاة فيها على ما يخرج منها من المال بشرط أن يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول، سواء كانت خارجة من العقار أو تنضم لغيرها من الأموال التي يمتلكها.