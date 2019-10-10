سر حضور تيجانا وأنور تدريب الزمالك قبل القمة 119

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني.



كما عقد تيجانا جلسة قصيرة مع عصام مرعي من أجل تهنئته على التواجد مع الجهاز الفني والحديث معه عن أهمية دوره في الفترة المقبلة.



كما حضر المران اليوم حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها 19 أكتوبر الجارى .