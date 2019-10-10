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رياضة

سر حضور تيجانا وأنور تدريب الزمالك قبل القمة 119

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:30 م
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني.

كما عقد تيجانا جلسة قصيرة مع عصام مرعي من أجل تهنئته على التواجد مع الجهاز الفني والحديث معه عن أهمية دوره في الفترة المقبلة.

كما حضر المران اليوم حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها 19 أكتوبر الجارى .
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