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مرأة

في 30 دقيقة.. أفضل طريقة لعلاج دوالي الساقين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إن مرض دوالي الساقين يعد من المشاكل الصحية التي تصيب الأوردة نتيجة قصور في عمل الصمامات الموجودة بداخلها، وتؤدي إلى حدوث تورم وانتفاخ بالأوردة؛ نتيجة أن دوالي الساقين من الأمراض المنتشرة، التي تصيب نحو 40% من السيدات و20% من الرجال.

وأوضح الدكتور وليد الدالي، أن هناك نوعين من العلاج، الأول بداية من علاج دوالي الساقين بالليزر، الذي يعد من أحدث التقنيات الطبية في مجال الأوعية الدموية بعيدًا عن العمليات الجراحية المعقدة، وتتم عملية إزالة الدوالي بالليزر تحت التخدير الموضعي في مدة زمنية من 30 دقيقة إلى ساعة ويستطيع بعدها المريض العودة إلى منزله دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى.

وأضاف الدكتور وليد الدالي، أن الطبيب يستخدم القسطرة، ويقوم بإدخالها إلى الوريد المصاب فتعمل أشعة الليزر على إغلاق الوريد بسبب الحرارة الناتجة من أشعة الليزر فيختفي الوريد ويموت، وتتم عملية علاج الدوالي بالليزر من خلال عدة جلسات يحددها الطبيب حسب الحالة الصحية للمريض.

وأشار الدالي، إلى أن النوع الثاني من العلاج يتمثل في علاج دوالي الساقين بالحقن، وهي تقنية طبية يتم استخدامها عن طريق إبرة دقيقة يتم من خلالها حقن مادة داخل الوريد المصاب للتخلص من الانسداد وامتصاص الدم مرة أخرى، وفيها يستخدم الطبيب أربطة ضاغطة أثناء وبعد الحقن لمساعدة جدران الأوعية الدموية على الالتصاق ببعضها ومن ثم تختفي ولا تعود للظهور مرة أخرى.
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