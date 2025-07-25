زوج منة عدلي القيعي: تعرضت للمشاكل في عملي.. وعائلة زوجتي ساندتني

أكد يوسف حشيش صانع المحتوى وزوج الشاعرة منة عدلي القيعي، أنه كان مطمئنا على مستقبله مع زوجته، خاصة في العام الذي سبق الخطوبة، مشيرا إلى أن عائلة زوجته دعموه وساندوه بشكل كبير، خاصة أنه واجه مشاكل في عمله.

وقال يوسف حشيش، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”: "تعرضت للكثير من المشاكل في العمل خلال الفترة التي كنت أجهز فيها للخطوبة والزواج، وفي بعض الأحيان يتم إلغاء مشروعات في عملي في الوقت الذي اتخذت قرار بالزواج.

وتابع زوج منة عدلي القيعي: “لم أكن مستقرا ماديا وواجهت صعوبات، ولكن على الرغم من ذلك واجهتها مع زوجتي، ونجحت في تخطيها”.