منة القيعي: دخلت في حالة اكتئاب بعد إصابتي بـ كورونا

أكدت الشاعرة منه عدلي القيعي، أنه بعد أن أصبت بفيروس كورونا، دخلت فى حالة اكتئاب، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته وبعد استشارات كبيرة توصل الاطباء أن تلك توابع ما بعد كورونا.

وقالت منة عدلي القيعي، خلال لقاء لها لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”: بعد خطوبتي مباشرة، شعرت أنني لست في كامل لياقتي، وشعرت بحالة تدهور في التنفس، وقمت بعمل الفحوصات اللازمة وكنت سليمة لكن ضربات قلبي بدأت تتسارع بدون مجهود".

وتابعت منة عدلي القيعي: إصابتي بالمرض استمرت على مدار 7 أشهر، بسبب ذلك تعطل عملي، خاصة أننا كنا بالقرب من موسم رمضان، وبسبب هذا المرض كنت أحيانا أحصل على جلسات تنفس في الشارع".