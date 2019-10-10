تعرف على القائمة النهائية لسمالوط في الموسم الجديد

استقر الجهاز الفنى لفريق سمالوط بقيادة مينا عبدالله على قيد القائمة النهائية في الموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020.



وتضم القائمة كلا من :



كريم عبد الباسط ،محمود بكرى ،محمد محي الدين مخلوف ،مصطفي جمال ، كريم متولي ،محمود ناصر ، محمود عاطف ، حماده خالد ، صابر سيد ، عبدالرحمن سلامه ، محمد عادل ،جورج جوزيف ، أحمد عنتر ، محمد عبدالحليم ، محمود علوان ،محمود مصطفي ، محمود صلاح ، إسلام عصام ، أحمد بكر ، محمد جمال ،بدر مصطفي ، علاء أبوالمكارم ، نور جمال ،أحمد نعمان ، جون رشاد ، حسام عبدالتواب .





بجانب تصعيد لاعبين مواليد 99:

أحمد علي

مفدى نبيل

عبدالغفار أحمد

عبدالرحمن محمد

محمد علي

حمدى الصغير

حازم بشرى

هشام حماده