تعرف على القائمة النهائية لسمالوط في الموسم الجديد

استقر الجهاز الفنى لفريق سمالوط بقيادة مينا عبدالله على قيد القائمة النهائية في الموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020.
وتضم القائمة كلا من :
كريم عبد الباسط ،محمود بكرى ،محمد محي الدين مخلوف ،مصطفي جمال ، كريم متولي ،محمود ناصر ، محمود عاطف ، حماده خالد ، صابر سيد ، عبدالرحمن سلامه ، محمد عادل ،جورج جوزيف ، أحمد عنتر ، محمد عبدالحليم ، محمود علوان ،محمود مصطفي ، محمود صلاح ، إسلام عصام ، أحمد بكر ، محمد جمال ،بدر مصطفي ، علاء أبوالمكارم ، نور جمال ،أحمد نعمان ، جون رشاد ، حسام عبدالتواب .
بجانب تصعيد لاعبين مواليد 99:
أحمد علي
مفدى نبيل
عبدالغفار أحمد
عبدالرحمن محمد
محمد علي
حمدى الصغير
حازم بشرى
هشام حماده
وتضم القائمة كلا من :
كريم عبد الباسط ،محمود بكرى ،محمد محي الدين مخلوف ،مصطفي جمال ، كريم متولي ،محمود ناصر ، محمود عاطف ، حماده خالد ، صابر سيد ، عبدالرحمن سلامه ، محمد عادل ،جورج جوزيف ، أحمد عنتر ، محمد عبدالحليم ، محمود علوان ،محمود مصطفي ، محمود صلاح ، إسلام عصام ، أحمد بكر ، محمد جمال ،بدر مصطفي ، علاء أبوالمكارم ، نور جمال ،أحمد نعمان ، جون رشاد ، حسام عبدالتواب .
بجانب تصعيد لاعبين مواليد 99:
أحمد علي
مفدى نبيل
عبدالغفار أحمد
عبدالرحمن محمد
محمد علي
حمدى الصغير
حازم بشرى
هشام حماده