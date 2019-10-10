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رياضة

تعرف على القائمة النهائية لسمالوط في الموسم الجديد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:20 م
سمالوط
سمالوط
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رباب الهوارى
استقر الجهاز الفنى لفريق سمالوط بقيادة مينا عبدالله على قيد القائمة النهائية في الموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020.

وتضم القائمة كلا من :

كريم عبد الباسط ،محمود بكرى ،محمد محي الدين مخلوف ،مصطفي جمال ، كريم متولي ،محمود ناصر ، محمود عاطف ، حماده خالد ، صابر سيد ، عبدالرحمن سلامه ، محمد عادل ،جورج جوزيف ، أحمد عنتر ، محمد عبدالحليم ، محمود علوان ،محمود مصطفي ، محمود صلاح ، إسلام عصام ، أحمد بكر ، محمد جمال ،بدر مصطفي ، علاء أبوالمكارم ، نور جمال ،أحمد نعمان ، جون رشاد ، حسام عبدالتواب .


بجانب تصعيد لاعبين مواليد 99:
أحمد علي
مفدى نبيل
عبدالغفار أحمد
عبدالرحمن محمد
محمد علي
حمدى الصغير
حازم بشرى
هشام حماده
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