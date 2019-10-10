البابا تواضروس الثاني يزور مقر السفارة المصرية بباريس

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبله السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا وأعضاء السفارة.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني أبدى إعجابه بالطراز المعماري العريق لمبنى السفارة المصرية وكذلك بيت السفير، وكلاهما من المباني الأثرية المميزة بباريس.



وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني أعرب عن سعادته بزيارة السفارة والسيد السفير وأعضاء السفارة ولا سيما أنها المرة الأولى التي يقوم فيها قداسته بزيارة رعوية لفرنسا.



حضر اللقاء السفير جان كريستوف بوسل مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق.