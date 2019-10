الغرباء في أحلامك هم أشخاص حقيقيون.. 5 أسرار مثيرة عن النوم

نلجأ إلى النوم عادة للصحة البدنية والعقلية وربما أحيانًا للهروب من الواقع، لكن اليوم الحلم يصبح علم وتصبح العين خلال النوم مرآة تكشف عن الكثير من الحقائق التي لا دراية لنا بها، فقد كشف خبراء النوم عن قائمة حقائق مثيرة حول النوم وفقًا للدايلي ميل.



• الاستيقاظ طوال الليل يعادل شرب الخمر

كشف الخبراء أن الاستيقاظ لمدة تزيد عن 16 ساعة قد بجعلك تتصرف كما لو كنت "سكرانًا" أو "مخمورًا"، فبدراسة حالة الأفراد خلال 17-19 ساعة دون نوم تبين أنه يعادل نسبة .5% كحول في جسم الشخص، حتى أن أداء الفرد أصبح أبطأ بنسبة 50% في بعض الاختبارات.





• نسيان الأحلام بمجرد الاستيقاظ

يحلم الجميع بنسبة تصل إلى 4 إلى 7 أحلام كل ليلة، وإذا كنت لا تستطيع تذكرها، فأنت لست وحدك، حيث أن معظم الناس ينسون 90% من أحلامهم بمجرد الاستيقاظ، ووفقًا لـ Well Mind، فإن الأسباب الشائعة لنسيان الأحلام يمكن أن يرجع إلى بعض الأدوية.





وقد كتب الباحثون أن الإشارات الكهربائية والتوقيعات الكيميائية التي تشكل تجربة الحلم قد تختفي مع استيقاظ اليقظة وهو ما يتسبب في النسيان، ومن الممكن أن تتذكر بعض أجزاء من الحلم خلال اليوم، يحدث ذلك أحيانًا بسبب موقف ما يعيد تنشيط نفس منطقة الدماغ التي شكلت الحلم، مما يجعلك تتذكر كـ"ومضات سريعة".





• "الغرباء" في أحلامك هم أناس حقيقيون



لا يمكن للمخ خلق أشخاصًا، لذلك يستخدم الوجوه المسجلة في ذاكرتك داخل أحلامك، فحتى لو لم تستطع التعرف عليهم فإنك قد رأيتهم من قبل، إما في الشارع أو المواصلات أو غيرهم.



تقول إريكا سينيجور من معهد ستانفورد لعلوم الأعصاب: "يمكن أن يقابل أي فرد عشرات أو حتى مئات الوجوه البشرية يوميًا خلال التنقل من وإلى المدرسة أو العمل، أو من رؤية الأشخاص على الأخبار أو في التلفزيون والأفلام" .





وأضافت أنه على الرغم من عدم إمكانية اختبار هذه النظرية "بطريقة مجدية أو دقيقة"، فمن الأرجح أن يقوم دماغنا النائم بإعادة تدوير الوجوه التي سبق رؤيتها بدلًا من خلق وجوه جديدة.



• التناوب في العمل يسبب أمراضًا خطيرة

وفقًا للتصنيفات الدولية لاضطرابات النوم، فإن عمال المناوبة معرضون لخطر متزايد للإصابة بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، الأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، حيث تختل الساعة البيولوجية في الجسم وهو ما يرهقه.



وينصح الخبراء بعد نوبات الليل، عليك التوقف عن العمل 48 ساعة على الأقل حتى يتمكن جسمك من التعافي، فعندما يكون لديك يوم أو يومين أجازة، من الجيد الاستفادة منهم في الراحة.





• المكفوفون تأتيهم أحلام دون صور



وفقًا لـ The Goodnight Co "يتميز المكفوفون بمعايشتهم لمشاعر اللمس، التذوق والرائحة في أحلامهم مقارنةً بالأشخاص ذوي الرؤية"، والذي على الأرجح يتوافق مع تجربتهم خلال الاسيقاظ التي تعتمد أكثر على هذه الحواس".