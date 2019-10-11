Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
القطارات
القطارات
Advertisements
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة 11-10-2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو ناوى تسافر .. تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 2-8-2019

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. كواليس فيلم الممر .. شاهد

اتهامات للكاف بالفساد بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

أحمد ناجي يكشف عن شرط تولي الحضري منصب مدرب حراس المنتخب.. فيديو

برلماني يطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز لهذه النسبة

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

بيان عاجل من أمريكا بشأن سجناء داعش في مناطق عدوان تركيا بسوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور