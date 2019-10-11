راموس يسعى لـ رقم قياسي مع منتخب إسبانيا لم يحققه من قبل

يسعى سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد إلى تحقيق إنجاز جديد لم يحققه من قبل في حال مشاركته مع منتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.



وسيكون أبرز إنجاز يسعى المدافع الأندلسي للحصول عليه هو أن يصبح بطل كأس العالم من جهة وبطل الأولمبياد في لعبة كرة القدم من ناحية أخرى ، وهو ما لم يتحقق منذ عام 1938.



ولم يتمكن عبر تاريخ كرة القدم سوى 20 لاعبًا فقط في الوصول إلى الجمع بين لقبي كأس العالم والأولمبياد ، ومن بينهم 16 لاعبًا من منتخب أوروجواي وأربع لاعبين من منتخب إيطاليا.



واستطاع لاعبو منتخب أوروجواي من الوصول إلى هذا الإنجاز في كأس العالم 1930 بعدما كانوا قد فازوا بلقب كرة القدم في أولمبياد باريس 1924 وفي أمستردام بعدها بأربع سنوات.



