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أخبار البلد

اليوم العالمي للفتاة.. طفلة ذوى احتياجات "أمين عام الطفولة والامومة"..صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:52 م
الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للفتاة
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أمل مجدي
استقبلت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الطفلة مريم محسن التى تبلغ من العمر 15 عاما من ذوى الاعاقات البصرية، في إطار مبادرة فتيات في أدوار قيادية التي أطلقتها منظمة بلان انترناشيونال.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، الذى حددته الأمم المتحدة فى الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وقالت عزة العشماوي إن الإحتفال باليوم العالمي للفتاة، من أجل أن نتكاتف جميعًا لحماية حقوق الفتيات ودعم حقوقهن في المزيد من الفرص في حياة أفضل، وزيادة الوعي بمفاهيم المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة النوعية، ومن أجل دعم حقوقهن الأساسية فى مختلف المجالات خاصة في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف، والممارسات الضارة التي تلحق بهن كزواج الأطفال وختان الإناث.

من جانبها أعربت الطفلة مريم محسن، عن سعادتها بالتجربة، و التى تولت فيها منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة لمدة يوم، مؤكدة أنه من اولى أولوياتها هو دعم حقوق المراهقين والعمل على نشر قصص نجاحهم في الإعلام لتشجيعهم على المزيد من تحقيق النجاحات ولدعم أقرانهم أيضا.

وأضافت مريم حسن، أن دعم الأسرة والأم من خلال نشر المعلومات الصحيحة عن حقوق الطفل أو نبذ الممارسات الضارة للفتيات أمر هام، لأن الأسرة هي الكيان الرئيسي لحماية حقوق الأطفال، مشيرة إلي أنها ستولي اهتماما خاصا بالأطفال من ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التي تدعم حقوقهم في حياة أفضل.

وأشادت بوجود آلية خاصة بالأطفال متاحة لهم على مدار اليوم للاستماع لهم ولشكاواهم وهي خط نجدة الطفل 16000، مشيرة إلى امكانية الوصول الى الحالات التي ترد على الخط الساخن لتحقيق الحماية والمصلحة الفضلى لهم.

وفي نهاية اللقاء أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس يقدم كامل الدعم من أجل تمكين الفتيات، قائلة إن المجلس أطلق مبادرة دوّي والتي هدفها الأساسي هو الاستماع لكل أصوات بناتنا في جميع انحاء مصر.
اليوم العالمي للفتاة.. طفلة ذوى احتياجات "أمين عام الطفولة والامومة"..صور
اليوم العالمي للفتاة.. طفلة ذوى احتياجات "أمين عام الطفولة والامومة"..صور
اليوم العالمي للفتاة.. طفلة ذوى احتياجات "أمين عام الطفولة والامومة"..صور
اليوم العالمي للفتاة.. طفلة ذوى احتياجات "أمين عام الطفولة والامومة"..صور
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