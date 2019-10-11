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رياضة

سكرتير كاف السابق يكشف موقفه النهائى من خوض انتخابات الجبلاية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:48 م
مقر اتحاد الكرة المصري
مقر اتحاد الكرة المصري
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يسرى غازى
كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى تصريحات صحفية عن موقفه النهائى من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قام بتعيين لجنة خماسية مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني وضمت كلا من الدكتور جمال محمد على نائبا ومحمد فضل والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبدالحق.

قال عمرو فهمي : لا أفكر على الإطلاق فى خوض انتخابات الجبلاية القادمة ومتفرغ فقط للقضية الخاصة بـ كاف لكن في الوقت نفسه تحت أمر الكرة المصرية في أي استشارات.

وعن ترشيحه لشخصيات من أجل منصب رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة قال : أتمنى أن تستفيد مصر من خبرات أشخاص عملوا 30 عاما في الفيفا والكاف.
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