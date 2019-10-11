البابا تواضروس: مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية وكبيرة، حيث تحدث أدباء عن فرنسا كثيرًا مثل توفيق الحكيم.



وعن المصريين الذين يهاجرون إلى فرنسا قال قداسة البابا تواضروس في تصريحات على هامش زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا:" نشجع أولادنا على الإندماج في المجتمع وإجادة اللغة مع الاحتفاظ بتراثنا القبطي".



وعن زيارة قداسته لمقر السفارة المصرية بباريس قال: "الحقيقة السفير إيهاب بدوي السفير المصري بباريس رجل نشيط وكان في استقبالنا بالمطار وتمت دعوتنا بالسفارة وأيضًا مأدبة عشاء بالسفارة واستغل الفرصة لأشكره وكل طاقم السفارة".



وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر، قال قداسة البابا: "أن تأثير زيارة الرئيس ماكرون كان كبيرًا ووجدت كل ترحاب من الحكومة والشعب المصري وربما زيارته هي التي شجعتني على زيارة فرنسا وسوف أكون سعيدًا جدًا لمقابلته".



وبدأ قداسة البابا أول أمس جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا، استهلها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا.



يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق شماس قداسة البابا.



تأتي زيارة قداسة البابا لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.