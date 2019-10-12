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أخبار العالم

قصف تركي بالخطأ.. انفجار هائل قرب موقع للقوات الأمريكية في سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:27 ص
انفجار هائل قرب موقع
انفجار هائل قرب موقع للقوات الأميركية في سوريا
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رامى المهدى
قال مسؤول أمريكي، إن انفجارا وقع قرب موقع للقوات الأميركية بالقرب من مدينة كوباني- عين العرب السورية، وأوضح إن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي فرد من القوات الأميركية.

وذكر موقع سكاي نيوز أن الانفجار تم بالقرب من كوباني السورية، في الوقت الذي تشن فيه تركيا هجوما في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد.

بالمقابل، نفت وزارة الدفاع التركية استهداف نقطة مراقبة أميركية، وقالت إنها ردت على مصادر إطلاق قذائف هاون ورشاشات ثقيلة على بعد ألف متر من نقطة المراقبة الأميركية.

وفي القامشلي شمال شرقي سوريا، انفجرت سيارة ملغومة أمام مطعم في المدينة.
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