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شركة مصرية تقود مبادرة لتقليل حلقات التداول ووضع تسعير عادل للسلع الغذائية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
شركة مصرية للصناعات
شركة مصرية للصناعات الغذائية
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جمال صلاح الدين
نظمت شركة مصرية للصناعات الغذائية ، لقاءات مع تجار الجملة لتقليل حلقات التدوال وتحديد سعر عادل لمنتجاتها الغذائية ، لمنع التلاعب فى الأسعار ووصول المنتج للمستهلكين بسعر مناسب.

قال محمد حامد شريف رئيس شركة عبور لاند للإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان نسبة ربحية تجار الجملة لا تتعدى 5%. وهو يمثل هامش ربح بسيط، وان تعدد حلقات التداول يرفع من سعر السلعة اكثر من مرة ، لافتًا الى أن 65 % من الصناعات الغذائية يسوقها تجار الجملة.

وأضاف حامد الشريف ان تحديد سعر المنتج يتم حسب سعر الخامات والكهرباء واستهلاك المعدات وتكاليف النقل و الأيدى العاملة ، وأن سعر الخامات يتحكم فيه الأسواق الخارجية ، لافتًا الى أن الأسعار بالسلاسل التجارية تكون أعلى بكثير من أسعار التجزئة.

وأشار ايهاب الباز مدير المبيعات إلى أن الشركة تحدد بدقة سعر البيع لتاجر الجملة الذى لا يستطيع التلاعب فيه داخل السوق ومن يخالف ذلك يتم تقليل الكميات التى يأخذها.
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