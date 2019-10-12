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منوعات

عصبي جدا .. زوج يحلق شعر زوجته لهذا السبب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
ج يحلق شعر زوجته
ج يحلق شعر زوجته لهذا السبب
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مريم صليب
على الرجال أحيانا تجاوز بعض الأخطاء لحواء في المطبخ ، فقد تكون هناك بعض الأخطاء بالفعل غير مقصودة ففي تلك الحالة علينا أن نلتمس الأعذار للطرف الآخر .

ذكرت صحيفة " إنبندندت " البريطانية ، أن أحد الازواج في بنجلادش البالغ من العمر39 عاما ، قام بحلق شعر زوجته بآلة حادة بعد أن عثر على شعرة في الطعام .

بدأ الأمر عندما كانت تحضر الزوجة الطعام في المطبخ و بدأ الزوج يصرخ بسبب تأخير الطعام كالأطفال تسبب في إرباك زوجته فسقطت شعرة من رأسها في الطعام .

لسوء حظ زوجته المسكينة أن زوجها عثر على تلك الشعرة عندما بدأ في تناول الطعام ، فقام بحلق شعر رأسها بالكامل حتى لا يتكرر ذلك الأمر .
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