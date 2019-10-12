تقام، اليوم، السبت، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يوور 2020.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
تصفيات يورو 2020:
جورجيا - إيرلندا، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.
جرز فارو رومانيا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 3.
الدنمارك - سويسرا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 1.
البوسنة والهرسك - فنلندا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.
إيطاليا - اليونان، التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 1.
النرويج - إسبانيا، التاسعة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.
مالطة- السويد، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3
ليشتنشتاين - أرمينيا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
مباريات ودية:
تونس - الكاميرون، السادسة مساء، عبر قناة تونس الرياضية.
كولومبيا - تشيلي، السادسة مساء.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
تصفيات يورو 2020:
جورجيا - إيرلندا، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.
جرز فارو رومانيا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 3.
الدنمارك - سويسرا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 1.
البوسنة والهرسك - فنلندا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.
إيطاليا - اليونان، التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 1.
النرويج - إسبانيا، التاسعة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.
مالطة- السويد، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3
ليشتنشتاين - أرمينيا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
مباريات ودية:
تونس - الكاميرون، السادسة مساء، عبر قناة تونس الرياضية.
كولومبيا - تشيلي، السادسة مساء.