تقام، اليوم، السبت، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يوور 2020.



ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:



تصفيات يورو 2020:



جورجيا - إيرلندا، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.



جرز فارو رومانيا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 3.



الدنمارك - سويسرا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 1.



البوسنة والهرسك - فنلندا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.



إيطاليا - اليونان، التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 1.



النرويج - إسبانيا، التاسعة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.



مالطة- السويد، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3



ليشتنشتاين - أرمينيا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.





مباريات ودية:



تونس - الكاميرون، السادسة مساء، عبر قناة تونس الرياضية.



كولومبيا - تشيلي، السادسة مساء.