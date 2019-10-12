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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام، اليوم، السبت، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يوور 2020.

ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

تصفيات يورو 2020:

جورجيا - إيرلندا، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.

جرز فارو رومانيا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 3.

الدنمارك - سويسرا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 1.

البوسنة والهرسك - فنلندا، السادسة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.

إيطاليا - اليونان، التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 1.

النرويج - إسبانيا، التاسعة مساء، على قناة بي إن سبورت 2.

مالطة- السويد، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3

ليشتنشتاين - أرمينيا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.


مباريات ودية:

تونس - الكاميرون، السادسة مساء، عبر قناة تونس الرياضية.

كولومبيا - تشيلي، السادسة مساء.
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