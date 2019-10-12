وزارة القوى العاملة تحذر من عقود العمل الموسمية بإيطاليا

دعت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، الشباب لتحرى الدقة عند التفكير فى الحصول على عقد موسمى، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي، حتى لا يقع الشباب الراغب في السفر عن طريق العقود الموسمية لعمليات نصب.



وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه المستشار العمالي عزت عمران إلي أنه جاءته استفسارات كثيرة من شباب يرغب في السفر لإيطاليا تحت ما يسمي "العقود الموسمية" التي يتخذها سماسرة التسفير ستارًا للنصب علي الشباب.



وأوضح المستشار العمالي أنه المفروض أن صاحب العمل سواء كان "مزارع أو مطاعم سياحية" يمكنه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلا لمدة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور والعودة مرة أخرى للوطن الأم.



وأضاف أن المكتب رصد وقابل العديد من العمالة المصرية التي وصلت إيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال يتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف يورو لمجرد دخول إيطاليا فقط بدون توفير عمل له، ومقيم إقامة غير شرعية ويتعرض لكثير من المشاكل، ومنهم من يتخذها وسيلة للنصب علي الشباب ويستولي علي فلوسهم ويقضي علي أحلامهم.





وأكدت وزارة القوي العاملة أنه يجب التأكد من بيانات المطعم أو الشركة الزراعية المستقدمة للعامل والفيصل في مصداقية إجراءات الاستقدام هو وصول "النولا اوستا" ببيانات العامل من القنصلية الإيطالية بالقاهرة.



وأكد المستشار العمالي بميلانو على استعداده للتواصل مع الشباب والعمالة المصرية في دولة إيطاليا أو بمصر والتشاور معهم في كل مشاكلهم .