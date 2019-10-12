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رياضة

تعرف على المدرب المفضل لسيميوني في العالم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:20 م
سيميوني
سيميوني
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القسم الرياضى
قال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد إن يورجن كلوب هو أكثر مدرب يفضله بين جميع مدربي العالم وذلك عبر حواره مع إذاعة كادينا سير الإسبانية.

وكشف سيميوني عن إعجابه بطريقة لعب يورجن كلوب التي ظهرت للعالم منذ أن كان مدربًا لدورتموند، كما أبدى تقديره لحفاظه عليها حتى الآن.

وحول ذلك، قال دييجو سيميوني إنه يفضل يورجن كلوب عن أي مدرب آخر، بغض النظر عن الأرقام والنتائج والبطولات التي يتوج بها المدربين.

وأضاف: "كلوب هو الأفضل بالنسبة لي، يعجبني ما يقوم به في عالم كرة القدم على المستوى التكتيكي وكذلك علاقته باللاعبين واكتشافه لأدوار جديدة لهم".

وتابع: "خلال السنوات الأخيرة قدم كلوب عملًا كبيرًا باستمرارية وخلال مواسم متلاحقة، مع دورتموند حقق الكثير في وقت كان فيه الجميع يرشح بايرن ميونيخ للسيطرة على ألمانيا".

واختتم "في ليفربول وصل إلى نقطة نجاح لم يصل لها الفريق الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، لقد توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما وصل إلى النهائي وخسره قبلها بعام، من حسن الحظ أنه فاز بالبطولة سريعًا لأن الكثيرين ينسون العمل الذي قدمه الخاسر".

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