هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء.. علماء الإفتاء يجيبون.. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى من سائل يقول " هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز الزكاة لو عليهم الديون وفي حالة متعثرة وكانت نفقتهم مستقلة عن أبيهم وأبوهم لكن لو كانوا يعيشون مع الأب والأم لا يجوز الزكاة عليهم.



وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء قالوا إنه لا يجوز إخراج الزكاة لا للأصوال كالأب والأم ولا للفروع كالابناء ولكن قال المالكية إنه يجوز أن يعطي الشخص لأولاده من زكاة ماله إذا كانوا فقراء وفى معيشة مستقلة.



وتابع قائلًا "إن لم يجد اختلافا فى إعطاء الشخص زكاة للأبناء ولم يقولون بجواز هذا لوقع الناس فى مشقة ، فمن محاسن الفقه الإسلامي أنه به تنوع واختلاف فى الآراء وهذا تيسيرًا على الناس فى الحياة".



قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز إخراج الزكاة للإخوة والأخوات من الذكور والإناث بشرط حاجتهم لها.



وأضاف جمعة فى برنامج "والله أعلم" على فضائية "سى بى سى"، أن إخراج الزكاة للأبناء يجوز عندما يكون الإنفاق على الولد غير واجب فمثلا لو كان عليهم ديون غير قادرين على سدادها من الممكن إخراجها من الزكاة.

