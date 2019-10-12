في خطوتين بس.. طريقة تفعيل ميزة الوضع الليلي على واتساب

اعلن واتساب WhatsApp بإضافة الوضع المظلم أو كما يطلق عليه البعض الـ دارك مود إلى منصته منذ فنرة طويلة، ويبدو الآن أن الانتظار على وشك الانتهاء، فقد كشفت WABetaInfo، وهي المدونة التي تتبع كل التحديثات التي يختبرها WhatsApp، أن الوضع المظلم قادم أخيرًا.





بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي النسخة الجديدة من واتساب WhatsApp على العديد من الميزات الجديدة أيضًا، مثل ميزة رسائل التدمير الذاتي، وفقًا لموقع "تراك إن" التقني.



وأبلغ موقع WABetaInfo أن الوضع المظلم لـ واتساب WhatsApp قد تم رصده على الإصدار التجريبي من Android 2.19.282، وفيما يتعلق بذلك، يعرض الموقع التقني طريقة تشغيل وضع الدارك مود حتى تكون مستعدًا لتشغيله عند تحميل نسخة واتساب القادمة.



في علامة التبويب "الإعدادات" في واتساب WhatsApp، ستجد خيار "Theme"، والتي يتم فيها سرد هذه الخيارات: الضوء ، والظلام ، والنظام الافتراضي.



ستضفي سمة الضوء على خلفية تطبيق واتساب WhatsApp لونًا أبيض، وهي الوضع الذي يستخدمه واتساب افتراضيًا في الوقت الحالي بينما ستفضي سمة الدارك مود لونًا أسودًا في خلفية التطبيق.