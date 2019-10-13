منتجات منتشرة في الأسواق.. تعرف على بدائل الفياجرا.. واحذر تناول هذا الدواء يسبب الوفاة ويضر العين

- بلاها فياجرا.. تناول هذا النوع من الخضراوات

-بديل الفياجرا عند الهنود.. مكون واحد يعالج الضعف الجنسي نهائيا

-بديل الفياجرا.. فاكهة صيفية تعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال نهائيًا



هناك بعض البدائل لتناول الفياجرا وتعطى نفس النتائج التى يريدها بعض الاشخاص لعلاج الضعف الجنسى، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير بعض البدائل التى تغنيك عن تناول الفياجرا.



- بلاها فياجرا.. تناول هذا النوع من الخضراوات



يأتي اسم الطماطم كواحدة من الخضراوات المهمة جدًا للصحة بشكل عام، فقد تعود فوائدها على الصحة العقلية والجسدية، وظهر مؤخرًا لها فائدة تعود على الصحة الجنسية للرجال.



فيقول العلماء أن المركب الموجود في الطماطم يمكن أن يساعد في معالجة مشاكل الخصوبة لدى الرجال، فقد كشفت دراسة جديدة لمجموعة صغيرة من الرجال أن الصبغة التي تعطي الثمرة لونها الأحمر، والمعروفة باسم اللايكوبين ، يمكن أن تعزز جودة الحيوانات المنوية ، خاصة حول الحجم وقدرات السباحة.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد في تقليل الحاجة إلى علاجات الخصوبة الغازية في المستقبل لأن أكثر من 40 في المائة من جميع حالات العقم ناتجة عن إنتاج أو عمل غير طبيعي للحيوانات المنوية.



فيما قام فريق من جامعة شيفيلد بتجنيد 60 متطوعًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا، لإجراء الدراسة، التي مازال العلماء يقومون بإخراج نتائجها حتى وقتنا هذا.



-الكرفس المكنسة.. هناك العديد من الخضروات المهملة ولكنها مهمة للصحة.



الكرفس المكنسة، يقول الدكتور أحمد أبو النصر اخصائي العلاج بالنباتات: يقدم الهنود فى الفطور يوميا عصير الكرفس فهو يعتبر مشروبا مقدسا وذلك لـ فوائده العظيمة ويعد بديلا للفياجر عندهم.



وتابع: "ينظف جسمك من السموم على سبيل المثال لا الحصر بارع غير عادى فى تخفيض نسبة اليوريك أسيد أو حمض البوليك فى الدم المسبب للنقرس القاتل".



وأضاف: كما أن الكرفس ينظف جسمك من الاستروجين ومفيد للرجال في علاج الانتصاب والضعف الجنسي ويزيد من مستوى هرمون الذكورة والعكس مع النساء".



واختتم: "ربع كوب كرفس في اليوم يحميك من غدر النقرس وينظف جسمك من الهرمونات الضارة" .





-بديل الفياجرا.. فاكهة صيفية تعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال نهائيًا



يعتبر البطيخ أحد الاطعمة الصيفية التي نتناولها يوميا لكونها من الاطعمة المضادة للأكسدة بالجسم، وقد تكمن فوائدها للرجال أكثر من السيدات وتقول منه الوديدي خبيرة التغذية إن البطيخ هو فياجرا طبيعية يمكن ان يعتمد عليها الرجال في موسمه لتجديد العلاقة بين الأزواج.



وأشارت "منة" إلى أن فوائد البطيخ تكمن في قشرته فتساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب علي حل هذه المشكلة، وتأتي قوة تعزيز الرغبة الجنسية من الحمض الأميني سيترولين الذي يتركز في القشرة.



حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مكملات السيترولين يمكن أن يحسن الانتصاب، وبدون العديد من الآثار الجانبية التي تسببها الفياجرا ويمكن تناول قشر البطيخ مع اللبن المحلي بالعسل لتكون وصفة طبيعية تغنيك عن الفياجرا.



ترتبط هذه القشرة بتحسين الأداء الجنسي، وذلك بفضل تأثيرها على انقباض الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل إلى المناطق الحميمة.



بعد أن تعرفت على بدائل الفياجرا نطرح عليك الأضرار التى يسببها تناول الفياجرا:



أضرار الفياجرا على الجسم بشكل عام :

1- يمكن أن تسبب الفياجرا انخفاضًا في ضغط الدم ، خاصة بعد ساعة أو ساعتين من تناوله، وذلك إذا كان لدى الرجل بالفعل انخفاض في ضغط الدم ، لذا يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب قبل تناول أقراص الفياجرا.



2- يجب ألا تتناول الفياجرا إذا كنت مصابًا بجلطة دماغية أو نوبة قلبية أو لديك ذبحة صدرية غير مستقرة.



3- بعض الآثار الجانبية المحتملة للفياجرا هي الصداع وسيلان الأنف، وقد يشعر بعض الرجال بالدوار ويمكن أن تتسبب الفياجرا في الإغماء.



4- أحد أضرار الفياجرا الشائعة هو عسر الهضم أو حرقة المعدة، فيمكن أن تسبب مثبطات PDE-5 أحيانًا الغثيان أو القيء.