رد قاسٍ من نبيل الحلفاوي على مهاجمي صلاح بعد صورته مع عارضة الأزياء

محمد صلاح @MoSalah

نجم كرة مصري..عالمي - مستقر أسريا - بار بأهله - محب لبلده.

نفخر به في الأولى.. ونتمنى له دوام الثانية.. ونحمد له الثالثة والرابعة.

هذه حدودنا معه.

خدمة الأوطان وإعلاء اسمها لها ألف طريقة. ولكلٍ دوره.. كلٌ ميسر لما خلق له. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 12, 2019

أثار محمد صلاح لاعب الكرة المصري ونجم فريق ليفربول، إستياء جمهوره بعد نشر صوره الخاصة بغلاف إحدى المجلات العالمية بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا روكين.وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، على هذا رد الفعل على الصور عبر خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "محمد صلاح، نجم كرة مصري، عالمي - مستقر أسريا - بار بأهله - محب لبلده، نفخر به في الأولى، ونتمنى له دوام الثانية، ونحمد له الثالثة والرابعة".وتابع قائلًا: "هذه حدودنا معه، خدمة الأوطان وإعلاء اسمها لها ألف طريقة، ولكلٍ دوره، كلٌ ميسر لما خلق له".