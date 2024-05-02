الرئيس الأوكراني: نستعد للتوصل إلى اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إعداد بلاده لاتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، "نقوم بإعداد 7 وثائق أمنية جديدة لبلدنا تتمثل في اتفاقيات أمنية ثنائية، بما في ذلك اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تشمل أسلحة، وتمويل، وتعاون سياسي".

وأضاف "ولقد عملتُ اليومَ مع المسؤولين المحليين على التفاصيل المحددة لهذه الوثائق، ولدينا بالفعل نصوص أولية لبعض هذه الاتفاقيات. وسوف يدعمنا كل منهم هذا العام والعام المقبل، وسيشكل هذا هيكلنا الأمني ​​طوال هذه الفترة حتى انضمامنا إلى حلف شمال الأطلنطي".

ولفت الرئيس الأوكراني "إننا نملأ مسودات الاتفاقيات بفرص أقوى لأوكرانيا ولأمننا المشترك مع شركائنا، موضحا أن أي وسيلة لزيادة حمايتنا ضد روسيا تحظى بأولوية خاصة".

وأشار الرئيس الأوكراني، في كلمته، إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً ذلك بأنها مساعٍ للتكامل مع الاتحاد في مختلف المجالات.

وحول قمة السلام العالمية المرتقبة، قال زيلينسكي "نحن نستعد بالطبع لقمة السلام العالمية، وهي الأولى من نوعها التي يمكن أن تطلق حركة حقيقية نحو السلام العادل. نحن نستعد لهذه القمة وهذه الحركة ونعمل بشكل وثيق مع الجانب السويسري. ولقد اتفقنا اليوم على التفاصيل النهائية، ونبذل قصارى جهدنا لضمان حضور أكبر عدد ممكن من القادة والبلدان لهذه القمة".