الرئيس الجزائري يؤكد التزامه بعدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون التزامه بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والسعي إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 11 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم الاحتفال باليوم العالمي للعمال، اليوم، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالجزائر العاصمة، بحضور مختلف النقابات و أعضاء الحكومة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن الإنتاج الجزائري "أصبح بارزا على المستوى الداخلي والخارجي في ظرف 4 سنوات رغم أزمة وباء كورونا"، مؤكدا على أهمية "مواصلة بناء اقتصاد قوي, بعيدا عن الريع والاعتماد على المحروقات".

وأشاد رئيس الجمهورية في هذا السياق بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما فئة الشباب، في رفع التحدي وتقليص فاتورة الاستيراد للعديد من المنتجات التي أصبحت تصنع محليا، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2022 تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار من المنتجات غير النفطية مع السعي إلى رفع هذه القيمة إلى 11 مليار دولار.

وأوضح أن حماية القدرة الشرائية تكون برفع الأجور والتحكم في الأسعار من خلال اعتماد عدة آليات، على غرار مراقبة نسبة التضخم وتعزيز قيمة الدينار الجزائري الذي ارتفعت قيمته ب5 ر4 بالمئة مؤخرا.

ونوه بأن الصناعات التحويلية أصبحت "جزائرية بنسبة 95 بالمائة وتتمتع بحماية قانونية"، مبرزا أن الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة.