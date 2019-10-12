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توك شو

شاهد .. لحظة هروب دواعش من سجون سوريا بمساعدة أردوغان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:12 م
هروب الدواعش من السجون
هروب الدواعش من السجون السورية
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد، لحظة هروب دواعش من السجون السورية بمساعدة أردوغان.

وتابع أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أردوغان ضرب السجون السورية لمساعدة الدواعش على الهروب".

وأكد أحمد موسى: "معندناش فى مصر سجناء رأى كل اللي مسجونين فى مصر خونة وإرهابيين".
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