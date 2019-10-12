ٱهالى هضبة الهرم يشكون من تكسير الطرق

ناشد أهالى منطقة هضبة الهرم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين برصف الشوارع بسبب سوء حالتها و تعطل الطرق يوميا .
حيث اوضح "محمود حسن" ان منطقة البوابة الاولى بمنطقة ٱ بهضبة الهرم و شارع ١٦ تعانى من سوء حالة الطرق ووجود تكسير بالارصفة ،ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
حيث اوضح "محمود حسن" ان منطقة البوابة الاولى بمنطقة ٱ بهضبة الهرم و شارع ١٦ تعانى من سوء حالة الطرق ووجود تكسير بالارصفة ،ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360