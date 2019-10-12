ٱهالى هضبة الهرم يشكون من تكسير الطرق

ناشد أهالى منطقة هضبة الهرم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين برصف الشوارع بسبب سوء حالتها و تعطل الطرق يوميا .



حيث اوضح "محمود حسن" ان منطقة البوابة الاولى بمنطقة ٱ بهضبة الهرم و شارع ١٦ تعانى من سوء حالة الطرق ووجود تكسير بالارصفة ،ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى .



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360