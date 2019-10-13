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رياضة

أمير توفيق يكشف حقيقة المفاوضات مع مانويل جوزيه لتدريب الأهلي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
أمير توفيق رئيس لجنة
أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي
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إسماعيل محمود
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع البرتغالي مانويل جوزيه، للعودة لتدريب الفريق في الفترة الماضية.

وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية: "اسم مانويل جوزيه كان مطروحًا بالطبع لتدريب الأهلي، لم أجلس معه، هناك فرد آخر من مجلس الإدارة جلس معه، جوزيه لم يرشح لنا أي أسماء لقيادة الأهلي بدلا للاسارتي".

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي تولى القيادة الفنية للمارد الأحمر بعد إقالة الأوريجواياني مارتن لاسارتي.
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