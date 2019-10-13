من قلب غزة .. فلسطينيون يدعون بفوز المرشح التونسي قيس سعيد في قيام الليل .. صور

دعا بعض الفلسطينيين خلال أداء صلاة قيام الليل للمرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، وذلك عشية انطلاق جولة الإعادة أمام منافسه نبيل القروي.



وبحسب موقع "غزة الآن"، جاء ذلك استمرارا لحملة "لو كنت تونسيًا لاخترت قيس سعيد".



وأوضح الموقع أن فريقه دعا الفلسطينيين إلى النزول الساعة الواحدة والنصف للمشاركة في صلاة قيام الليل والدعاء للمرشح التونسي قيس سعيد في وسط قطاع غزة، حيث قال إن العشرات استجابوا لتلك الدعوة.



وتابع أن فريق الموقع يواصل دعمه لمساندة قيس سعيد بعد حديثه عن فلسطين واعتبار كل من يطبع مع الكيان الصهيوني خائنا.



وجاء حديث سعيد عن التطبيع ومطالبته بتشريع يتهم من يتعامل مع إسرائيل بأي صورة بالخيانة العظمى، خلال مناظرة مع منافسه نبيل القروي، الذي أيد هذا الرأي إلا أن حماس سعيد لفت الانتباه بشكل خاص.

