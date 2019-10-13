بالأسماء.. تعيينات وترقيات جديدة بجامعة الزقازيق

وافق مجلس جامعة الزقازيق في جلسته الأخيرة التي حملت رقم 520 برئاسة الدكتور "عثمان شعلان"رئيس الجامعة علي تعيينات وترقيات جديدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة.





حيث وافق المجلس علي تعيين وترقية 5 أساتذة مساعدين في كلية الطب في وظيفة أستاذ وهم الدكتور" ماجد عبدالجليل حامد" ،والدكتور"أحمد محمد صبري نصر" بقسم الأشعة التشخيصية والدكتور نيفين جورج ميخائيل الأنطواني في وظيفة أستاذ الأمراض الباطنة تخصص "الأمراض المعدية، والدكتور داليا محمد عبدالمطلب علي في وظيفة أستاذ "الفارماكولوجي ، والدكتور محمد إبراهيم مجدي محمد السيد رضوان بقسم الأمراض المتوطنة.





ووافق المجلس علي تعيين 14 مدرسا في وظيفة أستاذ مساعد وهم الدكتور جورج عماد شاكر رزق صليب ، والدكتور أحمد فتحي محمد محمد جمعة ، والدكتور خالد أحمد أحمد محمد ، والدكتور ميادة محمد موسى موسى بقسم الباطنة العامة ، والدكتور أحمد محمد أحمد محمد ، والدكتور طارق عبدالصمد إبراهيم عبدالرحيم الحوالة ، والدكتور أحمد السيد أحمد حسن الملط بقسم جراحة العظام والدكتور لمياء محمود محمد كامل نجيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية ، والدكتور رغداء عبدالعزيز إبراهيم رمضان بقسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية ، والدكتور عبير عبدالمنعم سعيد إبراهيم بقسم الفسيولوجيا وكذلك منح 5 مدرسين اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد.





ووافق المجلس أيضا علي تعيين 9 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس وهم : الطبيبة جيهان المغاوري أحمد عبدالمجيد ،والطبيب خالد حسن عبدالله حسن عبدالرحيم ، و الطبيبة نجلاء فتحي عبدالحليم عبدالحليم بقسم التخدير والعناية المركزة ، وتعيين الطبيب رامي إبراهيم السيد إبراهيم الهنداوي ، و الطبيب محمود أحمد السيد خليل اللقه بقسم الأمراض المتوطنة بالكلية ،والطبيب مصطفى صلاح أحمد متولي عمارة بقسم التوليد وأمراض النساء ، وتعيين الطبيبة سمر محمد عبدالجيد عطوة بقسم الأمراض النفسية ،و الطبيبة حنان أحمد بهاء الدين عبدالله السيد بقسم الأشعة التشخيصية ، و الطبيب محمد أحمد رفعت عبدالفتاح محمد بقسم علاج الأورام والطب النووي .





وفي كلية الصيدلة ، وافق المجلس علي تعيين الدكتور شرين أحمد صبري محمد حسني المدرس بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية في وظيفة أستاذ مساعد.





وفي كلية الطب البيطري ، وافق المجلس علي تعيين 3 مدرسين في وظيفة أستاذ مساعد وفي كلية الهندسة ، وافق المجلس علي تعيين كل من الدكتور السيد مختار رمضان جمعة.، والدكتورحازم محمد جودة الديب في وظيفة أستاذ مساعد بقسم هندسة المياه والمنشآت المائية، والمهندسة غادة محمد عبدالسلام محمد محمد المدرس المساعد بقسم الهندسة الصناعية بالكلية في وظيفة مدرس .





وفي كلية الحاسبات والمعلومات ، وافق المجلس علي تعيين السيدة شرين زكي إبراهيم سليمان المدرس المساعد بقسم دعم القرار في وظيفة مدرس وفي كلية العلوم ، وافق المجلس علي تعيين 5 مدرسين في وظيفة أستاذ مساعد وفي كلية التمريض وافق المجلس علي تعيين السيدة عزة إبراهيم علي عبدالقادر فتح الباب المدرس المساعد بقسم تمريض النساء والتوليد في وظيفة مدرس .





وفي كلية التربيــــــــــــــة، وافق المجلس علي تعيين الدكتور إيناس محمد صفوت مصطفى محمود خريبة المدرس بقسم علم النفس التربوي في وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 3 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس.





وفي كلية التربية النوعيـة، وافق المجلس علي تعيين اثنين من المدرسين في وظيفة أستاذ مساعد وهما إنتصار محمد السيد سالم،والدكتور شيماء فتحي عبدالصادق مصلحي بقسم الإعلام التربوي وكذلك تعيين 3 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس .









وفي كلية الآداب ، وافق المجلس علي 3 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس وفي كلية التجــــــــــــارة ، وافق المجلس علي تعيين الدكتور سامية السيد محمود محمد المدرس بقسم إدارة الأعمال بالكلية في وظيفة أستاذ مساعد وفي كلية الزراعــــــــة ، وافق المجلس علي تعيين أستاذين مساعدين في وظيفة أستاذ وهما الدكتورمحمد إبراهيم أحمد حجازي بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية ،والدكتورعبدالعزيز محمود أحمد محسن بقسم وقاية النبات، وتعيين 4 مدرسين في وظيفة أستاذ مساعد .





وفي كلية التكنولوجيا والتنمية ، وافق المجلس علي منح الدكتور محمد عبدالله عبدالمقصود حسان المدرس بقسم العلوم الإقتصادية والإدارية بالشعبة التجارية بالكلية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم والشعبة ، وتعيين شيماء مصطفى السيد حسن أبوسنة المدرس المساعد بقسم الإقتصاد والإرشاد الزراعي بشعبة العلوم الزراعية بالكلية في وظيفة مدرس بالقسم والشعبة.



