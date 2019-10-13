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رياضة

شركة سعودية.. الاتحاد السكندري يتعاقد على الزي الجديد لمدة 3 سنوات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:23 م
الإتحاد السكندري
الإتحاد السكندري
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إسماعيل محمود
أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إتمام تعاقده مع شركة " X - Tep إحدى الشركات السعودية لتوريد الملابس الرياضية لفرق النادى وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانًا أكد فيه إتمام التعاقد، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن مؤتمر صحفى للإعلان رسميًا عن التعاقد مع الشركة السعودية و التي يمتد تعاقدها مع نادى الاتحاد السكندرى لمدة ثلاثة مواسم.

وكشف نادي الإتحاد عن زيه الجديد للموسم الحالي، وأعلن أنه من المقرر أن تكون أول مباراة رسمية بالزى الجديد، مباراة المحرق البحريني في البطولة العربية بالإسكندرية يوم الأحد ٣ نوفمبر في حال الانتهاء من جميع الإجراءات.

وأكد النادي أنه تم الاتفاق مع الشركة السعودية على إنشاء "ستور " بمقر النادى بالشاطبى سيتم من خلاله بيع جميع المنتجات الخاصة التي تحمل اسم وشعار النادى ولاعبيه، وجار العمل حاليًا بالمكان المخصص لإنشاء الـ " ستور " سواء داخل النادى والمكان الآخر على سور النادى أيضًا، وسيكون متاحا للعمل وخدمة الأعضاء والجماهير خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 6 نقاط ، بعد مرور 3 جولات من الدوري المصري.
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