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رياضة

لأول مرة منذ عام 1960.. منتخب مصر للفروسية يتأهل لـ أولمبياد طوكيو ..صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:58 م
منتخب مصر للفروسية
منتخب مصر للفروسية يتأهل لأولمبياد طوكيو
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منتصر الرفاعي
تأهل المنتخب المصري للفروسية إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، بعدما تصدر الفريق الترتيب العام لبطولة الأمم المؤهلة لدورة الألعاب.

وتفوق المنتخب المصري على جميع الفرق المشاركة في البطولة ونجح في جمع أكبر عدد من النقاط ليحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

ويضم المنتخب المصري للفروسية الفرسان محمد طاهر زيادة ونائل نصار وسامح الدهان وعبد القادر سعيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر للفروسية بالكامل للمشاركة في الأولمبياد منذ عام ١٩٦٠، وسط احتفالات من الجالية المصرية ومسئولي البعثة بالتأهل.

وتلقت البعثة برئاسة المهندس هشام حطب التهاني من الجميع وعلى رأسهم رؤساء وفود البعثات المشاركة، وسامي التهامي رئيس المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي.
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